Очевидица: Стрельба во дворе в Красноярске продолжалась после приезда полиции
Стрельба на Аэровокзальной улице Красноярска продолжалась до приезда полиции, всего прозвучало около 10 выстрелов, рассказала очевидица Марина. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Инцидент произошел днем 6 сентября. Женщина поделилась, что выстрелы были очень громкие, и она сразу поняла, что стрельба ведется не из пистолета. По ее словам, стрелок находился на балконе, напротив детской площадки.
Она также рассказала, что сначала услышала четыре выстрела, а после приезда полиции еще шесть. С ее слов, мужчина был пьян.
Стрельба произошла рядом со школой №66, во дворе дома №7. Сейчас он оцеплен полицией. По предварительной информации никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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