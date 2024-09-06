Очевидица: Стрельба во дворе в Красноярске продолжалась после приезда полиции

Инцидент произошел днем 6 сентября. Женщина поделилась, что выстрелы были очень громкие, и она сразу поняла, что стрельба ведется не из пистолета. По ее словам, стрелок находился на балконе, напротив детской площадки.

Она также рассказала, что сначала услышала четыре выстрела, а после приезда полиции еще шесть. С ее слов, мужчина был пьян.

Стрельба произошла рядом со школой №66, во дворе дома №7. Сейчас он оцеплен полицией. По предварительной информации никто не пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

