Минздрав: Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 21 человека

Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов в Махачкале и Дербенте, выделили 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

В воскресенье, 23 июня, в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.

Утром 24 июня контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена, объявленный накануне режим КТО отменен, передает «Радиоточка НСН».

