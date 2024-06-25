Минздрав: Число жертв теракта в Дагестане увеличилось до 21 человека
Число погибших при теракте в Махачкале и Дербенте увеличилось до 21 человека, сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Дагестана.
Уточняется, что среди погибших правоохранители и гражданские лица.
Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов в Махачкале и Дербенте, выделили 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.
В воскресенье, 23 июня, в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу, пост ДПС. В регионе был введен режим КТО. В ходе терактов погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. По данным НАК, силовики нейтрализовали пять боевиков, при этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести злоумышленников.
Утром 24 июня контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершена, объявленный накануне режим КТО отменен, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru