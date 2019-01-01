Очередное ЧП при посадке: В Норильске Boeing выкатился за пределы ВПП
Пассажирский Boeing 737 после приземления в аэропорту Норильска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «Интерфакс». Источник подчёркивает, что на борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщается, что никто из находившихся на борту не пострадал.
По предварительным данным, причиной происшествия стали плохие метеоусловия, а именно сильный боковой ветер. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подчеркнули, что по факту произошедшего начата проверка.
Между тем, инцидент в столичном Шереметьево остаётся одной из самых обсуждаемых тем. Накануне, во время экстренной посадки, там загорелся лайнер SSJ-100. Следственный комитет рассматривает различные версии ЧП в аэропорту «Шереметьево». Однако приоритетными являются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Как отмечает RT, об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
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