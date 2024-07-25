Очаг норовируса выявили в детском лагере под Петербургом

Как отмечается, всего заболели 42 человека.

В ведомстве подчеркнули, что причиной распространения инфекции в лагере стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания детей, проведения уборки и дезинфекции, а также соблюдения правил мытья посуды.

Ранее стало известно, что число отравившихся детей в санатории Кузбасса выросло до 35, сообщил сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

