Очаг норовируса выявили в детском лагере под Петербургом

Из детского лагеря «Солнечный» под Санкт-Петербургом госпитализировали 14 несовершеннолетних с признаками норовирусной инфекции, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

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Как отмечается, всего заболели 42 человека.

В ведомстве подчеркнули, что причиной распространения инфекции в лагере стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания детей, проведения уборки и дезинфекции, а также соблюдения правил мытья посуды.

Ранее стало известно, что число отравившихся детей в санатории Кузбасса выросло до 35, сообщил сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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