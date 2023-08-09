«Было очень мощно»: очевидец описал момент взрыва в Сергиевом Посаде
Очевидец взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде по имени Виталий заявил, после случившегося в расположенных неподалеку от предприятия домах тряслись стекла.
Мужчина рассказал, что в небе сразу появился большой стол дыма, а в местном торговом центре полностью отключилось электроснабжение.
«Было очень мощно, тряхнуло прям конкретно», - цитирует очевидца «Газета.Ru».
Виталий обратил внимание, что паники в момент взрыва не было. По его словам, люди внешне вели себя спокойно и искали информацию о случившемся в интернете.
В результате взрыва скончалась одна из пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что разбор завалов в Сергиевом Посаде продлится около половины суток, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru