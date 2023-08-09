«Было очень мощно»: очевидец описал момент взрыва в Сергиевом Посаде

Мужчина рассказал, что в небе сразу появился большой стол дыма, а в местном торговом центре полностью отключилось электроснабжение.

«Было очень мощно, тряхнуло прям конкретно», - цитирует очевидца «Газета.Ru».

Виталий обратил внимание, что паники в момент взрыва не было. По его словам, люди внешне вели себя спокойно и искали информацию о случившемся в интернете.

В результате взрыва скончалась одна из пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что разбор завалов в Сергиевом Посаде продлится около половины суток, сообщает «Радиоточка НСН».

