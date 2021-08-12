Обыски начались в компании КТК после разлива нефти под Новороссийском

Следователи по делу о разливе нефти под Новороссийском проводят обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ.

Проводятся допросы работников предприятий, среди которых, участники ликвидации последствий аварии и инспекторы выносного погрузочного устройства. Кроме того, следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий.

Сегодня СК квалифицировал происшествие по более тяжкой части 2 статьи 252 Уголовного кодекса РФ - загрязнение морской среды, причинившие существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

Разлив произошёл вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка под Новороссийском. Сам КТК заявил о площади разлива в 200 квадратных метров.