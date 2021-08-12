Обыски начались в компании КТК после разлива нефти под Новороссийском

Следователи по делу о разливе нефти под Новороссийском проводят обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ.

Проводятся допросы работников предприятий, среди которых, участники ликвидации последствий аварии и инспекторы выносного погрузочного устройства. Кроме того, следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий.

Сегодня СК квалифицировал происшествие по более тяжкой части 2 статьи 252 Уголовного кодекса РФ - загрязнение морской среды, причинившие существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

Разлив произошёл вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка под Новороссийском. Сам КТК заявил о площади разлива в 200 квадратных метров.

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Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь загрязнения в Черном море занижена компанией в 400 тысяч раз.

Последние космические снимки свидетельствуют, что крупных нефтяных пятен, образовавшихся после разлива под Новороссийском, уже нет. Об этом сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

По оценке экологов, нефть улетучилась и диспергировалась (рассеялась) в большинстве своем, что может быть хорошо для водных систем, однако есть вероятность, что часть могла осесть на дно или оказаться на берегу.

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Фото: cpc.ru
ТЕГИ:НовороссийскОбыскиНефть
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