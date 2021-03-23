Мать девочки опровергла ее смерть под лавиной в Мурманске

По ее словам, под горой сейчас находятся 12 детей. «Дети внизу в шатре и с костром. На горе не поставить палатку и не развести костёр, внизу дети отдали часть своей одежды для Насти», - сказала женщина.

Как сообщалось, организованная и зарегистрированная группа из 13 подростков от 10 до 15 лет прибыла в Заполярье из Санкт-Петербурга. После схода лавины одну девочку не удалось спасти, остальные находятся в безопасности и не нуждаются в медицинской помощи.

