Мать девочки опровергла ее смерть под лавиной в Мурманске
Девочка, которая якобы погибла под лавиной в Мурманске, жива, сообщает портал 78.ru со ссылкой на мать ребенка.
По ее словам, под горой сейчас находятся 12 детей. «Дети внизу в шатре и с костром. На горе не поставить палатку и не развести костёр, внизу дети отдали часть своей одежды для Насти», - сказала женщина.
Как сообщалось, организованная и зарегистрированная группа из 13 подростков от 10 до 15 лет прибыла в Заполярье из Санкт-Петербурга. После схода лавины одну девочку не удалось спасти, остальные находятся в безопасности и не нуждаются в медицинской помощи.
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