Мать девочки опровергла ее смерть под лавиной в Мурманске

Девочка, которая якобы погибла под лавиной в Мурманске, жива, сообщает портал 78.ru со ссылкой на мать ребенка.

Спасатели начали эвакуацию попавших под лавину детей

По ее словам, под горой сейчас находятся 12 детей. «Дети внизу в шатре и с костром. На горе не поставить палатку и не развести костёр, внизу дети отдали часть своей одежды для Насти», - сказала женщина.

Как сообщалось, организованная и зарегистрированная группа из 13 подростков от 10 до 15 лет прибыла в Заполярье из Санкт-Петербурга. После схода лавины одну девочку не удалось спасти, остальные находятся в безопасности и не нуждаются в медицинской помощи.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: МЧС РФ
ТЕГИ:ДетиЛавина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры