Объявлен день траура по погибшим при стрельбе в Казани

12 мая объявлен в Татарстане днём траура по погибшим в казанской школе, в которой накануне молодой человек открыл стрельбу, сообщает РИА Новости.

СМИ: люди до сих пор несут цветы к казанской гимназии

В результате трагедии погибли девять человек, из которых семеро детей. Решение о трауре принял президент республики.

12 мая школы Казани работать не будут. Культурно-зрелищные мероприятия в этот день в республике отменены.

Устроивший в гимназии №175 в Казани стрельбу молодой человек задержан. СК РФ возбудил дело о массовом убийстве. Жертвами нападения стали девять человек, 21 ранен, из них 18 детей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтрельбаКазаньТраур
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