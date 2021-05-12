Объявлен день траура по погибшим при стрельбе в Казани

В результате трагедии погибли девять человек, из которых семеро детей. Решение о трауре принял президент республики.

12 мая школы Казани работать не будут. Культурно-зрелищные мероприятия в этот день в республике отменены.

Устроивший в гимназии №175 в Казани стрельбу молодой человек задержан. СК РФ возбудил дело о массовом убийстве. Жертвами нападения стали девять человек, 21 ранен, из них 18 детей.

