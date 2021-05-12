Объявлен день траура по погибшим при стрельбе в Казани
12 мая объявлен в Татарстане днём траура по погибшим в казанской школе, в которой накануне молодой человек открыл стрельбу, сообщает РИА Новости.
В результате трагедии погибли девять человек, из которых семеро детей. Решение о трауре принял президент республики.
12 мая школы Казани работать не будут. Культурно-зрелищные мероприятия в этот день в республике отменены.
Устроивший в гимназии №175 в Казани стрельбу молодой человек задержан. СК РФ возбудил дело о массовом убийстве. Жертвами нападения стали девять человек, 21 ранен, из них 18 детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru