Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока. Как пишет РИА Новости, мужчину зовут Виктор Королёв. Ему 69 лет и он является уроженцем Приморского края. Источник подчёркивает, что на момент задержания он не был где-либо официально трудоустроен.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене. По словам родственника мужчины, он был арестован во Владивостоке, а позже этапирован в Москву, пишет RT. В свою очередь, РИА ФАН отмечает, что подробности обвинения в суде не раскрываются, поскольку материалы дела получили гриф секретности.

Наказание по 275 статье УК РФ «Государственная измена» предусматривает от 12 до 20 лет колонии.