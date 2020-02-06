Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока. Как пишет РИА Новости, мужчину зовут Виктор Королёв. Ему 69 лет и он является уроженцем Приморского края. Источник подчёркивает, что на момент задержания он не был где-либо официально трудоустроен.
Ранее стало известно, что Лефортовский суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене. По словам родственника мужчины, он был арестован во Владивостоке, а позже этапирован в Москву, пишет RT. В свою очередь, РИА ФАН отмечает, что подробности обвинения в суде не раскрываются, поскольку материалы дела получили гриф секретности.
Наказание по 275 статье УК РФ «Государственная измена» предусматривает от 12 до 20 лет колонии.
Между тем, в июле прошлого года НСН писала, что по подозрению в госизмене был задержан помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв. Такие данные назвал сам задержанный в Лефортовском суде Москвы, где проходила процедура избрания меры пресечения. Отмечается, что ФСБ просила арестовать мужчину сроком на два месяца, пишут «Дни.ру».
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