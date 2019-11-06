Госизмена и хищение денег. Против Кличко возбудили уголовное дело

Уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей возбудило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Как отмечает РИА ФАН, ранее в Высший антикоррупционный суд была направлена жалоба на Национальное антикоррупционное бюро в связи с бездействием по вопросу расследования возможных правонарушений со стороны Кличко и его двух заместителей.

Также в суд предоставили материалы касательно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции сооружений в Киеве.

Кстати, в конце октября депутаты Киевского горсовета направили открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.