Госизмена и хищение денег. Против Кличко возбудили уголовное дело
Уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей возбудило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает агентство «Украинские новости».
Как отмечает РИА ФАН, ранее в Высший антикоррупционный суд была направлена жалоба на Национальное антикоррупционное бюро в связи с бездействием по вопросу расследования возможных правонарушений со стороны Кличко и его двух заместителей.
Также в суд предоставили материалы касательно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции сооружений в Киеве.
Кстати, в конце октября депутаты Киевского горсовета направили открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.
Ранее НСН писала, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал о намерении вновь участвовать в досрочных выборах градоначальника украинской столицы. Об этом он заявил телеканалу «Киев». Источник напоминает, что с 2010 года действующий мэр возглавляет партию «Удар». А вот на грядущих выборах Кличко будет баллотироваться при поддержке «обновленной политической силы» - её он обещал «презентовать» чуть позже.
О желании повторно баллотироваться в мэры Киева Кличко заявлял ранее в сентябре. Тогда он подчеркнул, что «уже много сделал и еще много нужно сделать».
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