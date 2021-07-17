Обвиняемый в убийстве вдовы банкира Пузикова обнаружен мертвым

«Мужчина покончил с собой в палате больницы», — говорится в сообщении.

Известно, что президента самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексея Ряскова отправили в медучреждение УФСИН сразу после судебного заседания 6 июля. Об этом сообщает Газета.ru.

Напомним, Екатерина Пузикова обвинялась в отравлении своего мужа, замдиректора самарского филиала Россельхозбанка. По данным СК РФ, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе Пузиков, оказались в больнице с признаками отравления. Дмитрий Пузиков скончался 20 марта. Дважды его супруга была обвинена в преступлении в суде первой инстанции. Ее оправдали в апелляционной инстанции 31 октября 2017 года. Следствие пришло к выводу, что женщина решила убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены».

Алексей Рябков попал под подозрение в убийстве Екатерины Пузиков после того, как накануне происшествия выложил на своей странице в Instagram видеозапись с признанием в передаче 15 млн рублей взятки сотруднику областного суда за оправдание Екатерины в суде. По данным СМИ, у Екатерины, прилетевшей в Самару после выложенного поста бывшего сожителя, и Алексея но этой почте произошел конфликт.

