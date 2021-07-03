СК опубликовал видео с места убийства вдовы банкира в Самаре

Напомним, Екатерина Пузикова обвинялась в отравлении своего мужа, замдиректора самарского филиала Россельхозбанка. По данным СК РФ, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе Пузиков, оказались в больнице с признаками отравления. Дмитрий Пузиков скончался 20 марта. Дважды его супруга была обвинена в преступлении в суде первой инстанции. Ее оправдали в апелляционной инстанции 31 октября 2017 года. Следствие пришло к выводу, что женщина решила убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены».

