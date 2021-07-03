СК опубликовал видео с места убийства вдовы банкира в Самаре
Следственный комитет России разместил видео с места убийства женщины из Самары, которая, как утверждает адвокат Андрей Соколов, является Екатериной Пузиковой, вдовой умершего от отравления в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.
На видео на YouTube-канале СК запечатлен осмотр кухни-студии квартиры. Там на полу, между столом и кухонной плитой находится тело убитой.
Напомним, Екатерина Пузикова обвинялась в отравлении своего мужа, замдиректора самарского филиала Россельхозбанка. По данным СК РФ, 7 марта 2012 года трое молодых людей, в том числе Пузиков, оказались в больнице с признаками отравления. Дмитрий Пузиков скончался 20 марта. Дважды его супруга была обвинена в преступлении в суде первой инстанции. Ее оправдали в апелляционной инстанции 31 октября 2017 года. Следствие пришло к выводу, что женщина решила убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены».
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