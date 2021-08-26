Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени открыл домашний детский сад

Стало известно, что обвиняемый в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти Муравьевой Виталий Бережной, ещё когда работал помощником участкового в Нягани, открыл вместе с супругой домашний детский сад «Маленький гном» для детей ясельного возраста, сообщает Telegram-канал LIFE-SHOT.

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В сад принимали детей от шести месяцев, а в 2014 году он был закрыт.

Ранее Бережной дал признательные показания, согласно которым, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он встретил ребенка на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил.

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ФОТО: РИА Новости// Фото: Игорь Зарембо
ТЕГИ:УбийстваДетский Сад
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