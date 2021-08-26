Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени открыл домашний детский сад

В сад принимали детей от шести месяцев, а в 2014 году он был закрыт.

Ранее Бережной дал признательные показания, согласно которым, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он встретил ребенка на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил.

