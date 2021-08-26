Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени открыл домашний детский сад
Стало известно, что обвиняемый в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти Муравьевой Виталий Бережной, ещё когда работал помощником участкового в Нягани, открыл вместе с супругой домашний детский сад «Маленький гном» для детей ясельного возраста, сообщает Telegram-канал LIFE-SHOT.
В сад принимали детей от шести месяцев, а в 2014 году он был закрыт.
Ранее Бережной дал признательные показания, согласно которым, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он встретил ребенка на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Дискуссия вокруг «Большой глины №4» обрадовала тех, кто ее установил
- Убитую в Тюмени Настю Муравьёву похоронят 28 августа
- Обвиняемый в убийстве девочки в Тюмени открыл домашний детский сад
- СМИ: в аэропорту Кабула обстреляли участвующий в эвакуации самолёт итальянских ВВС
- Посол РФ назвал число погибших в аэропорту Кабула с начала эвакуации
- CNN: Талибы посадили под домашний арест Карзая и Абдуллу
- «Все кто хотел - выехали». Посол о россиянах в Афганистане
- Московский суд оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей
- Вильфанд заявил, что в Москву вернётся тёплое лето
- СМИ: США намерены завершить эвакуацию из Афганистана за 36 часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru