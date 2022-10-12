В ФСБ назвали организатора теракта на Крымском мосту

Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

Сообщается также, что установлены 12 соучастников преступления, восемь из них были задержаны - пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Установлено, что взрывное устройство было замаскировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и отправлено из Одессы.

Расследование теракта продолжается.

«Давайте договариваться»: Сенатор Ковитиди назвала ракетные удары по Киеву переломным моментом

О том, что Крымский мост будет полностью восстановлен за месяц-полтора, ранее заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН.

8 октября произошел взрыв фуры на Крымском мосту. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Следственный комитет России / sledcom.ru
ТЕГИ:ФСБКрымский МостКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры