В ФСБ назвали организатора теракта на Крымском мосту
Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.
Сообщается также, что установлены 12 соучастников преступления, восемь из них были задержаны - пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.
Установлено, что взрывное устройство было замаскировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и отправлено из Одессы.
Расследование теракта продолжается.
О том, что Крымский мост будет полностью восстановлен за месяц-полтора, ранее заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в пресс-центре НСН.
8 октября произошел взрыв фуры на Крымском мосту. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета.
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