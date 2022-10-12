В ФСБ назвали организатора теракта на Крымском мосту

Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в ФСБ, передает ТАСС.

Сообщается также, что установлены 12 соучастников преступления, восемь из них были задержаны - пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

Установлено, что взрывное устройство было замаскировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и отправлено из Одессы.

Расследование теракта продолжается.