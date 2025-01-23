Обвиняемых в нападении на депутата в Самаре мигрантов арестовали
Суд отправил в следственный изолятор двоих обвиняемых в нападении на депутата в Самаре, проинформировало областное управление Следственного Комитета. Фигурантам предъявлены обвинения в общей сложности по трем статьям.
По данным следствия, инцидент имел место 20 января. Обвиняемые, уроженцы Азербайджана, подручными предметами повредили машину народного избранника, кроме того, угрожали ему убийством.
По данным СМИ, речь идёт о депутате Кировского районного совета Самары Сергее Турусине. Депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, что его коллегу вызвала на помощь знакомая из общежития на Заводском шоссе. Она утверждала, что трое мигрантов избили в холле местного жителя.
После того как вызванная полиция отказалась задержать участников нападения, женщина, опасаясь мести, решила позвонить депутату, чтобы он сопроводил её к подруге. Однако приезжие окружили машину Турусина, стали бить в ней стекла и тыкать внутрь ножами. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ответ депутат вынужденно открыл стрельбу из травматического пистолета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru