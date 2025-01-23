Обвиняемых в нападении на депутата в Самаре мигрантов арестовали

Суд отправил в следственный изолятор двоих обвиняемых в нападении на депутата в Самаре, проинформировало областное управление Следственного Комитета. Фигурантам предъявлены обвинения в общей сложности по трем статьям.

По данным следствия, инцидент имел место 20 января. Обвиняемые, уроженцы Азербайджана, подручными предметами повредили машину народного избранника, кроме того, угрожали ему убийством.