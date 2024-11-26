Обвиняемые по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска получили по 10 лет
Заельцовский районный суд Новосибирска назначил обвиняемым по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска в феврале 2023 года, где погибли 15 человек, по 10 лет колонии, сообщила пресс-служба суда.
Так, Урбах Ирине Александровне назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет, а Кавуну Евгению - лишение свободы на срок 10 лет и 3 месяца.
Наказание фигуранты будут отбывать в колонии общего режима.
ЧП произошло 9 февраля 2023 года. В результате взрыва газа на улице Линейная, 39 частично обрушился пятиэтажный дом. Жертвами трагедии стали 15 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru