Обвиняемые по делу о взрыве газа в жилом доме Новосибирска получили по 10 лет

Так, Урбах Ирине Александровне назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет, а Кавуну Евгению - лишение свободы на срок 10 лет и 3 месяца.

Наказание фигуранты будут отбывать в колонии общего режима.

ЧП произошло 9 февраля 2023 года. В результате взрыва газа на улице Линейная, 39 частично обрушился пятиэтажный дом. Жертвами трагедии стали 15 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

