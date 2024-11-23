В ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане пострадали 10 человек

Число пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане выросло до 10, сообщили в минздраве региона.

В Иркутской области три человека погибли в ДТП с маршрутным такси

По информации ведомства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

ДТП произошло в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи около Чиркей, сообщили в МЧС региона.

Ранее в Дагестане задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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