В ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане пострадали 10 человек
23 ноября 202414:59
Число пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане выросло до 10, сообщили в минздраве региона.
По информации ведомства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
ДТП произошло в Буйнакском районе на республиканской автодороге вблизи около Чиркей, сообщили в МЧС региона.
Ранее в Дагестане задержан начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru