Обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина арестовали на два месяца
20 октября 202318:03
Истринский городской суд Московской области удовлетворил ходатайство следствия об аресте пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, сообщает ТАСС.
По решению суда, мужчина, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, пробудет в СИЗО до 18 декабря.
Ранее Микоян, который сам вызвал полицию на место преступления, заявил, что мотивом стал давний семейный конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сам Стас Намин, комментируя трагедию, назвал Романа «отморозком».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru