Обвиняемого в убийстве пасынка Стаса Намина арестовали на два месяца

Истринский городской суд Московской области удовлетворил ходатайство следствия об аресте пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, сообщает ТАСС.

В Театре Намина рассказали о предполагаемом убийце тёщи и сына музыканта

По решению суда, мужчина, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, пробудет в СИЗО до 18 декабря.

Ранее Микоян, который сам вызвал полицию на место преступления, заявил, что мотивом стал давний семейный конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сам Стас Намин, комментируя трагедию, назвал Романа «отморозком».

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ФОТО: СК РФ
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