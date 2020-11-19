Обвиняемого в растрате Меня доставили в Басманный суд Москвы
Аудитора Счётной палаты Михаила Меня доставили в Басманный суд Москвы для избрания ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе суда.
Михаил Мень, до прихода в Счётную палату занимавший пост губернатора Ивановской области, обвиняется в растрате 700 миллионов рублей. Совет Федерации согласие на задержание чиновника, а также предъявление обвинения и применение меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ночь Мень провел ночь в изоляторе временного содержания.
Суд может запретить Меню получать и отправлять корреспонденцию, а также звонить, (кроме вызова экстренных служб), использовать интернет, общаться с другими фигурантами дела, передаёт ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства рассказал, что чиновнику могут запретить выходить из дома в период с 20:00 до 06:00, менять место жительства.
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