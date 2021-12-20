Обвиняемого в массовом отстреле гусей депутата нашли мертвым в Магадане

Депутат городской думы Магадана Александр Крамаренко обнаружен мертвым у себя в офисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Был огнестрел… Сейчас проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

По словам старшего помощника руководителя СУ Следственного комитета РФ по Магаданской области Андрея Макарова, следствие рассматривает «стандартные версии» произошедшего.

«В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается», — цитируют Макарова Известия.

Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, очевидцев и родственников погибшего, изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее Крамаренко обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке. В Сети было опубликовано фото охотника на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной из тушек более сотни птиц. Как выяснилось после проверки полиции, изображенный на снимке — именно депутат Крамаренко. Против парламентария возбудили уголовное дело, отстрел почти 180 гусей оценили более чем в 700 тысяч рублей, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:СмертьДепутатыМагадан
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