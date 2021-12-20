Обвиняемого в массовом отстреле гусей депутата нашли мертвым в Магадане
Депутат городской думы Магадана Александр Крамаренко обнаружен мертвым у себя в офисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Был огнестрел… Сейчас проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.
По словам старшего помощника руководителя СУ Следственного комитета РФ по Магаданской области Андрея Макарова, следствие рассматривает «стандартные версии» произошедшего.
«В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается», — цитируют Макарова Известия.
Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, очевидцев и родственников погибшего, изучают записи с камер видеонаблюдения.
Ранее Крамаренко обвиняли в массовом отстреле гусей на Чукотке. В Сети было опубликовано фото охотника на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной из тушек более сотни птиц. Как выяснилось после проверки полиции, изображенный на снимке — именно депутат Крамаренко. Против парламентария возбудили уголовное дело, отстрел почти 180 гусей оценили более чем в 700 тысяч рублей, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 967 / сут.
Умерли
297 тыс.+1 023 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+32 655 / сут.
- ЯНАО и Москва возглавили рейтинг регионов с самым доступным бензином
- Суд заключил под стражу мужа ачинской кассирши, укравшей в банке 23 млн рублей
- «Квазирелигия»: Екатеринбургский митрополит выступил против QR-кодов
- Обвиняемого в массовом отстреле гусей депутата нашли мертвым в Магадане
- Аналитик Всемирного банка назвал четыре риска для экономики России
- Боррель обвинил Россию в использовании энергоресурсов для давления на ЕС
- СМИ: Байден поручил предотвратить «вторжение» России на Украину за четыре недели
- Космонавт Мисуркин и японские космические туристы приземлились в Казахстане
- Вирусолог рассказал, через какое время умирает человек после заражения коронавирусом
- Назван средний размер откатов при госзакупках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru