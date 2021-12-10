Следствие поменяло версию гибели подполковника Росгвардии в Тульской области
Гибель подполковника Росгвардии в Тульской области квалифицирована следствием как убийство. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Первоначально считалось, что военнослужащий покончил с собой.
Ранее в Тульской области нашли тело подполковника. Его обнаружили на заброшенной даче без рук и головы. На теле погибшего зафиксировали многочисленные осколочные раны. Неподалёку лежал рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы.
По данным следствия, подполковник пропал после ссоры с женой. Погибший проходил службу в Московском регионе, в последний раз его видели в конце ноября.
Ранее сообщалось, что в Петербурге по делу об убийстве задержали экс-главу городской Федерации вольной борьбы.
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