Обвиняемая в убийстве сына пермячка признала вину
15 июля 202409:49
Жительница Перми, которую подозревают в убийстве собственного сына, признала вину, сообщили в Следственном комитете.
На первом допросе, который прошел в воскресенье, женщина отказывалась признавать вину. По данным «КП-Пермь», женщина заявляла, что ее ребенка убили коллекторы.
В пятницу тело мальчика нашли в чемодане у мусорных баков. На теле ребенка обнаружили раны и следы удушения.
Ранее суд в Москве приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru