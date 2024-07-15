Обвиняемая в убийстве сына пермячка признала вину

Жительница Перми, которую подозревают в убийстве собственного сына, признала вину, сообщили в Следственном комитете.

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На первом допросе, который прошел в воскресенье, женщина отказывалась признавать вину. По данным «КП-Пермь», женщина заявляла, что ее ребенка убили коллекторы.

В пятницу тело мальчика нашли в чемодане у мусорных баков. На теле ребенка обнаружили раны и следы удушения.

Ранее суд в Москве приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетУбийствоПермь

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