Герой России Магасумов получил 11 лет колонии за убийство девушки
Военный суд Луганской народной республики признал Героя Россия Ирека Магасумова виновным в убийстве 18-летней жительницы Луганска. Как сообщает «Татар-информ», об этом заявил адвокат подсудимого Константин Елфимов.
По версии следствия, в августе 2023 году Магасумов отмечал в баре получение звания Героя России. Вместе с ним в заведении находились капитаны Павел Яськевич и Артур Пузанкевич. Позже к компании присоединились две девушки, которые в какой-то момент попросили дать им пострелять из пистолета. Один из выстрелов оказался смертельным для гостьи.
Отмечается, что Магасумов свою вину в убийстве не признал. По его словам, он виноват лишь в том, что дал девушке оружие, а также не уследил за своим подчинённым, за что и извинился перед родителями погибшей.
По решению суда, Магасумову назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили звания Героя России, однако оставили воинское звание полковника.
Ранее спецпрокуроры по делу голливудского актера Алека Болдуина заявили, что он выстрелил в оператора Галину Хатчинс, играясь с огнестрельным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru