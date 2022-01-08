В США мужчины, убившие темнокожего мужчину на пробежке, сядут в тюрьму пожизненно

Трое мужчин в США приговорены к пожизненному заключению за убийство темнокожего Ахмо Арбери во время пробежки. Об этом сообщает CNN.

Таким образом, Грегори Макмайкл, его сын Трэвис и их сосед Уильям Брайан отправятся в место лишения свободы на пожизненный срок.



Арбери был застрелен в феврале 2020 года в штате Джорджия. Трое жителей района заподозрили его в совершении преступления, догнали и при попытке Орбери защититься застрелили его.

