В США мужчины, убившие темнокожего мужчину на пробежке, сядут в тюрьму пожизненно
8 января 202200:19
Трое мужчин в США приговорены к пожизненному заключению за убийство темнокожего Ахмо Арбери во время пробежки. Об этом сообщает CNN.
Таким образом, Грегори Макмайкл, его сын Трэвис и их сосед Уильям Брайан отправятся в место лишения свободы на пожизненный срок.
Арбери был застрелен в феврале 2020 года в штате Джорджия. Трое жителей района заподозрили его в совершении преступления, догнали и при попытке Орбери защититься застрелили его.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru