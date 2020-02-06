Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков
69-летний житель Владивостока Виктор Королев, обвиняемый в госизмене, на протяжении 15 лет изобличал иностранных разведчиков на территории России. Как пишет ТАСС, об этом заявил его адвокат Артур Катанский. Как отметил защитник, Королёв, который, по его словам, является «патриотом нашего Отечества», вину свою не признаёт.
Напомним, об аресте Королева стало известно накануне. Он обвиняется по статье 275 УК РФ «Госизмена», наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Из-за секретности материалов дела подробности обвинения и биографические данные Королева не раскрываются.
Сегодня, 6 февраля, Лефортовский суд продлил его арест до 10 апреля.
Ранее НСН писала, что уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей возбудило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает агентство «Украинские новости». До этого в Высший антикоррупционный суд была направлена жалоба на НАБУ в связи с бездействием по вопросу расследования возможных правонарушений со стороны Кличко и его двух заместителей. Кроме того, в суд предоставили материалы касательно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции сооружений в Киеве, подчёркивает Ura.ru.
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