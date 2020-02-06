Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков

69-летний житель Владивостока Виктор Королев, обвиняемый в госизмене, на протяжении 15 лет изобличал иностранных разведчиков на территории России. Как пишет ТАСС, об этом заявил его адвокат Артур Катанский. Как отметил защитник, Королёв, который, по его словам, является «патриотом нашего Отечества», вину свою не признаёт.

Напомним, об аресте Королева стало известно накануне. Он обвиняется по статье 275 УК РФ «Госизмена», наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Из-за секретности материалов дела подробности обвинения и биографические данные Королева не раскрываются.

Сегодня, 6 февраля, Лефортовский суд продлил его арест до 10 апреля.