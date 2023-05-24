Обвинение запросило шесть лет колонии пилоту сгоревшего в «Шереметьево» Superjet
Прокурор просил суд приговорить пилота сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» самолёта Superjet Дениса Евдокимова к шести годам колонии-поселения, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла в 2019 году. При жёсткой посадке самолёт загорелся, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.
По версии следствия, несоблюдение мужчиной процедуры эксплуатации при посадке в итоге стало причиной разрушения лайнера, пожара и гибели людей.
Сторона обвинения попросила признать Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения, и кроме лишения свободы на три года запретить ему осуществлять деятельность по управлению транспортом.
Ранее в США пилот самолёта авиакомпании Southwest Airlines, который выполнял рейс из Лас-Вегаса в Колумбус, потерял сознание во время полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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