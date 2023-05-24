Обвинение запросило шесть лет колонии пилоту сгоревшего в «Шереметьево» Superjet

Трагедия произошла в 2019 году. При жёсткой посадке самолёт загорелся, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

По версии следствия, несоблюдение мужчиной процедуры эксплуатации при посадке в итоге стало причиной разрушения лайнера, пожара и гибели людей.

Сторона обвинения попросила признать Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения, и кроме лишения свободы на три года запретить ему осуществлять деятельность по управлению транспортом.

Ранее в США пилот самолёта авиакомпании Southwest Airlines, который выполнял рейс из Лас-Вегаса в Колумбус, потерял сознание во время полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

