Обвинение запросило шесть лет колонии пилоту сгоревшего в «Шереметьево» Superjet

Прокурор просил суд приговорить пилота сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» самолёта Superjet Дениса Евдокимова к шести годам колонии-поселения, сообщает ТАСС.

Омского пилота оштрафовали за бреющий полёт над автотрассой. Видео

Трагедия произошла в 2019 году. При жёсткой посадке самолёт загорелся, погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

По версии следствия, несоблюдение мужчиной процедуры эксплуатации при посадке в итоге стало причиной разрушения лайнера, пожара и гибели людей.

Сторона обвинения попросила признать Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения, и кроме лишения свободы на три года запретить ему осуществлять деятельность по управлению транспортом.

Ранее в США пилот самолёта авиакомпании Southwest Airlines, который выполнял рейс из Лас-Вегаса в Колумбус, потерял сознание во время полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Скриншот с видео
ТЕГИ:СудОбвинениеШереметьевоСамолётПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры