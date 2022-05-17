На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар
Горный удар произошел на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области, пострадавших нет.
Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, в результате происшествия не было обвалов нет, никто не пострадал, все находившиеся в шахте люди вышли на поверхность. При этом ранее СМИ сообщали, что под землей остаются 98 горняков.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Таштагольского района, в момент горного удара в шахте находились 252 человека.
«Всех вывели, пострадавших нет», — цитирует ЕДДС «Интерфакс».
Региональное ГУ МЧС подтвердило, что все горняки эвакуированы. По данным ведомства, на месте удара работают три отделения горноспасателей и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
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