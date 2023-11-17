Обрушение на руднике произошло в Забайкалье
17 ноября 202305:31
В Забайкалье на шахте из-под завала подняли тело одного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей.
Обрушение горной породы произошло около 4 часов мск в шахте золоторудной компании в Балейском районе. Под завалами оказались два человека.
На месте работают сотрудники МЧС.
Ранее на шахте в Ростовской области произошло обрушение горной породы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru