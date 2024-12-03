Обозвавшую строителей «русней» москвичку оштрафовали на 2000 рублей
Столичный суд оштрафовал жительницу Москвы Яну Джоган на 2000 рублей за то, что она угрожала пистолетом трудившимся на лестничной площадке рабочим и обозвала их «русней». Об этом сообщает RT.
Известно, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. Один из рабочих снял на видео неадекватную женщину, заявлявшую, что она не может спать после ночной смены. Суд отправил Джоган под арест на два месяца, до 2 января.
Москвичку признали виновной в пропаганде и публичной демонстрации нацистской и экстремистской символики. Адвокат Джоган на суде не присутствовал.
Ранее Следственный комитет России не нашел признаков экстремизма в лозунгах, которые скандировали иностранные студенты Московского финансово-юридического университета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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