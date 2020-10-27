Обнаружены тела погибших при взрыве танкера в Азовском море

Следователи обнаружили тела членов экипажа, пропавших при взрыве танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что при осмотре танкера были обнаружены останки, предположительно принадлежащие пропавшим членам экипажа. Назначены генетические экспертизы для для установления личности погибших.

Расследование уголовного дела по факту взрыва на судне продолжается, на месте происшествия работает следственная группа.

Ранее сообщалось о завершении операции по поиску пропавших членов экипажа «Генерала Ази Асланова».

Взрыв на турецком танкере «Генерал Ази Асланов», который шёл под российским флагом, произошёл 24 октября, напоминает RT. Судно следовало без груза из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. На борту находились 13 членов экипажа, 10 из них были спасены и эвакуированы, трое пропали без вести.

