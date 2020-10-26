Без шансов: поиск моряков с танкера в Азовском море прекращён
Федеральное агентство морского и речного транспорта объявило о завершении поисковой операции в Азовском море после взрыва танкера «Генерал Ази Асланов». В ведомстве с прискорбием констатировали, что шансов найти живыми трех пропавших моряков с судна не осталось, передает РЕН ТВ.
Взрыв на турецком танкере, шедшем под российским флагом, произошел 24 октября в Керченском проливе. Оно следовало без груза из порта Кавказ в Ростов-на-Дону. Всего на борту находились 13 человек экипажа. 10 человек были спасены и эвакуированы, трое – пропали без вести.
Ранее сегодня утром экстренные службы Краснодарского края сообщили о завершении только активной фазы поисково-спасательных работ в районе ЧП. Водолазы обследовали танкер Повреждений подводной части корпуса не обнаружено, отмечает RT.
Поиски пропавших осложнялись погодными условиями. В данном районе акватории Азовского моря наблюдаются полутораметровые волны, ветер до 12 м/с. В операции было задействовано около 10 судов и вертолет, уточняют «Известия».
Спасенных моряков сегодня утром доставили в порт «Кавказ». Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
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