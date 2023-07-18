Обнародовано спутниковое фото Крымского моста после взрыва
18 июля 202300:35
В интернете появился спутниковый снимок автомобильной части Крымского моста после атаки, сообщает телеканал «360».
Его обнародовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Фотографию сделали в светлое время суток.
На кадре видно, что один из пролетов частично осел в воду. Также виднеется круг гари, который остался после возгорания.
Как стало известно ранее, США не могут возложить ответственность за теракт на Крымском мосту на одну из сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru