Обнародовано спутниковое фото Крымского моста после взрыва

В интернете появился спутниковый снимок автомобильной части Крымского моста после атаки, сообщает телеканал «360».

Советник Пушилина: теракт на Крымском мосту не повлияет на ситуацию на фронте

Его обнародовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Фотографию сделали в светлое время суток.

На кадре видно, что один из пролетов частично осел в воду. Также виднеется круг гари, который остался после возгорания.

Как стало известно ранее, США не могут возложить ответственность за теракт на Крымском мосту на одну из сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ТерактКрымский Мост

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