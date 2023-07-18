Обнародовано спутниковое фото Крымского моста после взрыва

Его обнародовал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Фотографию сделали в светлое время суток.

На кадре видно, что один из пролетов частично осел в воду. Также виднеется круг гари, который остался после возгорания.

Как стало известно ранее, США не могут возложить ответственность за теракт на Крымском мосту на одну из сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

