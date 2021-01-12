Извлечен черный ящик разбившегося индонезийского Boeing

Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского «Боинга». Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение.

Катастрофа Boeing 737-500 произошла вблизи острова Лаки в Яванском море 9 января. Пассажирский лайнер направлялся из Джакарты в Понтианак, выполняя внутренний рейс. Связь с ним была утеряна через две минуты после взлета. На борту находились 65 человек, все они погибли.

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Фото: instagram.com/@ragam_peristiwa
ТЕГИ:Катастрофа Боинга
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