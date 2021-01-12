Извлечен черный ящик разбившегося индонезийского Boeing

«Дистанционку» для студентов вузов Подмосковья продлили до 6 февраля В Подмосковье выявили минимальное с 30 ноября число заразившихся COVID-19 за сутки Уровень кибермошенничества в Москве в минувшем году вырос вдвое Участниками образовательной программы Future Tech стали более 2,5 тысяч человек В «Аптекарском огороде» расцвела редкая орхидея «яйцо в гнезде»