Извлечен черный ящик разбившегося индонезийского Boeing
12 января 202112:48
Поисковая группа извлекла черный ящик разбившегося индонезийского «Боинга». Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение.
Катастрофа Boeing 737-500 произошла вблизи острова Лаки в Яванском море 9 января. Пассажирский лайнер направлялся из Джакарты в Понтианак, выполняя внутренний рейс. Связь с ним была утеряна через две минуты после взлета. На борту находились 65 человек, все они погибли.
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12 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru