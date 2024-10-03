Обломки БПЛА повредили четыре домовладения в Воронежской области

Повреждения зафиксированы в четырех домовладениях в Воронежской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, за прошедшую ночь на территории четырех муниципалитетов области средства ПВО и РЭБ уничтожили и подавили около тридцати украинских дронов.

«Выявлены повреждения остекления и заборов в четырех домовладениях», — написал Гусев в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 октября над территорией России нейтрализовали 113 дронов ВСУ, напоминает Ura.ru. В частности, над Воронежской областью уничтожили 25 беспилотников.

