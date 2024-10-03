Обломки БПЛА повредили четыре домовладения в Воронежской области
Повреждения зафиксированы в четырех домовладениях в Воронежской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По словам губернатора, за прошедшую ночь на территории четырех муниципалитетов области средства ПВО и РЭБ уничтожили и подавили около тридцати украинских дронов.
«Выявлены повреждения остекления и заборов в четырех домовладениях», — написал Гусев в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 октября над территорией России нейтрализовали 113 дронов ВСУ, напоминает Ura.ru. В частности, над Воронежской областью уничтожили 25 беспилотников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play
- Задержанную с мефедроном блогера арестовали на 14 суток
- В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
- В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека
- Обломки БПЛА повредили четыре домовладения в Воронежской области
- Осужденный за сожжение Корана Журавель предстанет перед судом за госизмену
- В Чечне зарегистрировали палестинскую национально-культурную автономию
- Белоусов поздравил российскую армию с взятием Верхнекаменского
- В Казани временно ограничили работу аэропорта
- В Хабаровском музыкальном театре во время пожара обрушилась сцена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru