Облицовка дома рухнула на детскую площадку в Севастополе
После сильного ливня и из-за сильного ветра в Севастополе обрушилась облицовка одного из многоэтажных домов. Об этом сообщило издание «Подъем».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Генерала Острякова. Штукатурка осыпалась на расположенную рядом с домом детскую площадку, при этом большая часть пенопласта осталась на месте.
Кроме того, в других домах были зафиксированы сильные потопы. В частности, мощный поток воды хлынул в торговый центр через потолок, а в доме на улице Гоголя жильцы не смогли открыть подъездную дверь из-за высокого уровня воды.
Сейчас ведутся работы по устранению последствий природного катаклизма, коммунальные службы продолжают трудиться, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате обрушения моста в городе Луга Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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