Облицовка дома рухнула на детскую площадку в Севастополе

Отмечается, что инцидент произошел на улице Генерала Острякова. Штукатурка осыпалась на расположенную рядом с домом детскую площадку, при этом большая часть пенопласта осталась на месте.

Кроме того, в других домах были зафиксированы сильные потопы. В частности, мощный поток воды хлынул в торговый центр через потолок, а в доме на улице Гоголя жильцы не смогли открыть подъездную дверь из-за высокого уровня воды.

Сейчас ведутся работы по устранению последствий природного катаклизма, коммунальные службы продолжают трудиться, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате обрушения моста в городе Луга Ленинградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

