Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве
22 июля 202315:49
Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ «Времена года» в Москве, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали как минимум два человека.
По данным экстренных служб, в помещении остаются заблокированными порядка 18 человек.
Ранее местные жители сообщили о звуках взрывов и стрельбы в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru