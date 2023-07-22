Два человека пострадали из-за прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве

Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ «Времена года» в Москве, сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба

Уточняется, что в результате инцидента пострадали как минимум два человека.

По данным экстренных служб, в помещении остаются заблокированными порядка 18 человек.

Ранее местные жители сообщили о звуках взрывов и стрельбы в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Торговые ЦентрыПострадавшиеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры