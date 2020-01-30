Обиженный житель Крыма угнал машину у своего шефа

Житель Симферополя обратился с полицию с заявлением об угоне его автомобиля. По словам 34-летнего мужчины, машина исчезла со стоянки.

В своем заявлении потерпевший указал, что на угнанной машине его в последнее время возил водитель, работавший по найму. Собственно, именно на него и пало главное подозрение.

В ходе расследования выяснилось, что между водителем и его работодателем произошла ссора. Обидевшись, 55-летний мужчина угнал автомобиль начальника и уехал на нем за пределы Крыма.

Тем не менее он был задержан. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает КИА.

