Обезьяна откусила пальцы девочке в зоопарке в Новой Москве

Девочка пострадала при посещении зоопарка в Новой Москве - обезьяна откусила юной посетительнице пальцы на руке. Как стало сегодня известно, происшествие случилось в субботу, 1 апреля.

По данным «Известий», произошло это в зоопарке «Планета обезьян» на Калужском шоссе. Ребёнок нарушил правила поведения и безопасности, просунув руку через ограждение, в результате, животное схватило пальцы девочки зубами.