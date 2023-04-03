Обезьяна откусила пальцы девочке в зоопарке в Новой Москве

Девочка пострадала при посещении зоопарка в Новой Москве - обезьяна откусила юной посетительнице пальцы на руке. Как стало сегодня известно, происшествие случилось в субботу, 1 апреля.

По данным «Известий», произошло это в зоопарке «Планета обезьян» на Калужском шоссе. Ребёнок нарушил правила поведения и безопасности, просунув руку через ограждение, в результате, животное схватило пальцы девочки зубами.

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После экстренной госпитализации медикам пришлось сделать операцию по удалению части фаланг пальцев. Обстоятельства ЧП устанавливают правоохранительные органы.

Согласно данным администрации зоопарка, в «Планете обезьян» собрано более 40 видов приматов и 1500 различных животных.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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