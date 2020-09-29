Обезглавленное тело нашли на берегу залива в Петербурге
Тело без рук и головы нашли рядом с яхт-клубом в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщает издание «Подъём».
Сообщается, что в районе яхт-клуба, расположенного на Береговой улице, к берегу принесло мешок, в котором оказались человеческие останки.
Следственный комитет города подтвердил информацию об обнаружении частей тела неустановленного человека. Сейчас место происшествия осматривают специалисты, а следователи начали проверку.
Ранее в реке Екатерингофка также обнаружили человеческие останки. Тогда местный рыбак заметил мешок, в котором находилась нижняя часть человеческого туловища. СКР возбудил уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru