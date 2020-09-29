Обезглавленное тело нашли на берегу залива в Петербурге

Тело без рук и головы нашли рядом с яхт-клубом в Приморском районе Северной столицы. Об этом сообщает издание «Подъём».



Сообщается, что в районе яхт-клуба, расположенного на Береговой улице, к берегу принесло мешок, в котором оказались человеческие останки.