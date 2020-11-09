Летевший на Камчатку самолёт вернулся в «Шереметьево» из-за угрозы взрыва
Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, вернулся в «Шереметьево» из-за угроз «минирования» и неадекватного пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
По словам собеседника агентства, неадекватный пассажир угрожал взорвать самолёт, на борту которого находились 224 человека. Рейс вернулся в аэропорт, по результатам дополнительного досмотра стало известно, что угроза взрыва ложная.
Неадекватного пассажира сняли с рейса и доставили в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.
Сообщения о «минировании» начали появляться в России в конце прошлого года. Так, сообщалось об угрозах судам, школам и вузам, торговым центрам, вокзалам, самолётам. Ни одна из угроз не подтвердилась.
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