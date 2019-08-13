Нёнокса избежала эвакуации

Жители поморской деревни, ставшей широко известной после взрыва при испытаниях на расположенном неподалеку военном полигоне, были в шаге от необходимости покинуть свои дома. Появилась информация, согласно которой, жителям Нёноксы рекомендовали в эту среду покинуть деревню на несколько часов в связи с работами на военном объекте. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе администрации Северодвинска, в окрестностях которого находится деревня. Однако вскоре сообщения об эвакуации опроверг. Тем не менее, выяснилось, что такое развитие событий было вовсе не исключено: как стало известно тому же агентству, военные отменили запланированные на среду мероприятия, из-за которых планировался выезд жителей.

При испытаниях специзделия в интересах военного ведомства на полигоне в Белом море неподалеку от деревни Нёнокса на минувшей недели произошел взрыв. 8 августа Минобороны сообщило о гибели двух человек из-за взрыва при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Затем «Росатом» объявил о гибели пяти своих сотрудников на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. С момента ЧП на месяц запрещено судоходство на участке Двинского залива Белого моря, где проходили испытания.

Взрыв военного изделия с радиоизотопным источником питания или, как назвали это ученые из ядерного центра в Сарове, «ядерной батарейкой», повлек за собой всплеск радиационного фона в населенных пунктах, расположенных неподалеку от полигона. Это подтвердили опубликованные материалы Росгидромета, согласно которым, в частности, в Северодвинске вскоре после полудня 8 августа был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч. Через два часа радиационный фон в городе нормализовался. В шести из восьми пунктов контроля в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. В одном из районов города, где превышение достигало максимальных значений, расположен детсад, отмечает агентство.

Цифры, приведенные Росгидрометом, свидетельствуют о нормальном радиационном фоне в Северодвинске, так как опасные радионуклиды уже распались, - заверил НСН глава межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов: «Если это мгновенная была опасность, то она уже исчезла. Те величины, которые были озвучены, абсолютно безопасны для человека», - заявил собеседник агентства.

