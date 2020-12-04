НТВ сообщило о пропаже в Турции двух журналистов телеканала
НТВ сообщило, что два журналиста телекомпании - репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - задержаны в пригороде Стамбула.
Связь ними пропала накануне с полудня. Последнее, что сказали журналисты — их задерживают и куда-то ведут неизвестные.
Поздно вечером Петрушко отправил СМС-сообщение, в котором рассказал, что их по-прежнему держат. После этого на связь ни один из них не выходил, а также не отвечал на встречные звонки и сообщения.
Посольству России в Турции пока не удалось выяснить, кто задержал россиян и где они находятся.
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