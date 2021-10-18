Запрещённые ножи и мобильные телефоны нашли в ИК-1 в Северной Осетии

Более 180 мобильных телефонов и других запрещённых предметов изъяли в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков в ИК-1 в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ФСИН РФ.

В сообщении говорится, что кроме средств связи также были изъяты зарядные устройства, наушники, самодельные колюще-режущие предметы.

Ранее заключённые в колонии во Владикавказе устроили бунт. Во ФСИН заявили, что ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет.