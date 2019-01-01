Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке. Об этом заявил представитель полиции Руван Гунасекера, сообщает издание News 1st.

Взрыв произошел в районе города Пугода, в 40 километрах к востоку от столичного Коломбо. Как сообщает Москва 24, информации о жертвах пока не поступало.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, передает RT.

По данным агентства Ada Derana, взрыв был небольшой мощности и произошел в мусорном баке около здания городского суда. Отмечается, что у местной полиции пока нет оснований полагать, что инцидент связан с волной терактов, произошедшей ранее.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в отелях. Число жертв в результате взрывов достигло 359.

Ответственность за серию взрывов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории России – прим. НСН). В свою очередь, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с НСН заявил, что, делая такое заявление, террористическая организация пытается сохранить свою репутацию.

