Новый очаг сибирской язвы обнаружили в Воронежской области
22 августа 202316:58
В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы, следует из указа главы региона Александра Гусева.
Уточняется, что сибирскую язву нашли в холодильных камерах нежилого помещения в областном центре, говорится в документе.
Также в документе прописано, что территория в радиусе двух километров от очага является неблагоприятной.
Ранее один случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрировали в Панинском муниципальном районе Воронежской области, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru