Новый очаг сибирской язвы обнаружили в Воронежской области

В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы, следует из указа главы региона Александра Гусева.

Под Воронежем найден очаг сибирской язвы

Уточняется, что сибирскую язву нашли в холодильных камерах нежилого помещения в областном центре, говорится в документе.

Также в документе прописано, что территория в радиусе двух километров от очага является неблагоприятной.

Ранее один случай заболевания человека сибирской язвой зарегистрировали в Панинском муниципальном районе Воронежской области, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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