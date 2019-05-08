Новый инцидент с SSJ-100 в Шереметьеве. Подробности

Еще один самолет SSJ-100 не смог подняться в небо из-за внезапно возникших технических проблем. Об этом сообщает сайт KP.Ru. Источник отмечает, что инцидент произошёл в столичном аэропорту Шереметьево накануне вечером. Борт должен был отправиться в Ригу в 22.55, однако смог вылететь лишь в час ночи.

Задержка была вызвана паникой пассажиров, которые почувствовали в салоне самолета запах гари, пишет Ura.ru. После того, как бортпроводники вывели пассажиров из салона, его проверили специалисты. Никаких неисправностей обнаружено не было. После двухчасовой задержки самолет вылетел в пункт назначения, отмечает Газета.ру.