Происшествия

Новый инцидент с SSJ-100 в Шереметьеве. Подробности

8 мая10:02

Еще один самолет SSJ-100 не смог подняться в небо из-за внезапно возникших технических проблем. Об этом сообщает сайт KP.Ru. Источник отмечает, что инцидент произошёл в столичном аэропорту Шереметьево накануне вечером. Борт должен был отправиться в Ригу в 22.55, однако смог вылететь лишь в час ночи.

Задержка была вызвана паникой пассажиров, которые почувствовали в салоне самолета запах гари, пишет Ura.ru. После того, как бортпроводники вывели пассажиров из салона, его проверили специалисты. Никаких неисправностей обнаружено не было. После двухчасовой задержки самолет вылетел в пункт назначения, отмечает Газета.ру.

Летчик: Ошибки пилотов SSJ — это результат плохой системности в подготовке к полетам

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся вечером 5 мая во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Пламя уничтожило хвостовую часть авиалайнера. В результате ЧП погиб 41 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается СК. Также создана комиссия, которую возглавил министр транспорта России Евгений Дитрих.

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