Новый электропоезд «Финист» отправили на внеочередное техобслуживание
Новый электропоезд «Финист» был отправлен на внеочередное техническое обслуживание во время выполнения рейса из Качканара в Екатеринбург, сообщает РИА Новости.
По данным местных СМИ, причиной стала поломка системы климат-контроля. В пресс-службе Свердловской железной дороги указали, что эксплуатация первых «Финистов» началась в морозы и при сильных снегопадах, в связи с чем новинке потребовалась дополнительная настройка и отладка.
«На замену был предоставлен аналогичный электропоезд ЭС2Г «Ласточка»... была допущена задержка поезда на час 50 минут. Прибытия подменного подвижного состава пассажиры ожидали в отапливаемом салоне поезда «Финист», - добавили в пресс-службесказала собеседница агентства.
Ранее в РЖД заявили, что импортозамещённый электропоезд, являющийся аналогом «Ласточки», получил название «Финист» по итогам народного голосования. Его эксплуатация началась 28 декабря 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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