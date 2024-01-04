Новый электропоезд «Финист» отправили на внеочередное техобслуживание

По данным местных СМИ, причиной стала поломка системы климат-контроля. В пресс-службе Свердловской железной дороги указали, что эксплуатация первых «Финистов» началась в морозы и при сильных снегопадах, в связи с чем новинке потребовалась дополнительная настройка и отладка.

«На замену был предоставлен аналогичный электропоезд ЭС2Г «Ласточка»... была допущена задержка поезда на час 50 минут. Прибытия подменного подвижного состава пассажиры ожидали в отапливаемом салоне поезда «Финист», - добавили в пресс-службесказала собеседница агентства.

Ранее в РЖД заявили, что импортозамещённый электропоезд, являющийся аналогом «Ласточки», получил название «Финист» по итогам народного голосования. Его эксплуатация началась 28 декабря 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

