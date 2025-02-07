Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края

Все они обнаружены специалистами на береговой линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. В настоящее время к мониторингу обстановки привлечены катера, а также авиация, дроны и морские суда. Акваторию и морское дно пляжей обследуют водолазы.

Продолжаются работы по возведению защитного вала вдоль пляжей Анапы и Темрюкского района для защиты берега от выбросов мазута при шторме.

Ранее стало известно, что на пляжах Анапы тестируют оборудование для очистки песка от мазута, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

