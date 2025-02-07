Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края
Новые выбросы мазута зафиксированы на 15 участках в Краснодарском крае, сообщает МЧС РФ.
Все они обнаружены специалистами на береговой линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. В настоящее время к мониторингу обстановки привлечены катера, а также авиация, дроны и морские суда. Акваторию и морское дно пляжей обследуют водолазы.
Продолжаются работы по возведению защитного вала вдоль пляжей Анапы и Темрюкского района для защиты берега от выбросов мазута при шторме.
Ранее стало известно, что на пляжах Анапы тестируют оборудование для очистки песка от мазута, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
- Кобахидзе исключил возможность восстановления дипотношений Грузии с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru