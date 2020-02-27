Консульство РФ в Стамбуле спустя 4 часа отреагировало на задержание россиян

Ростовчанку Наталью Крылову задержали утром 27 февраля в аэропорту Стамбула, через который они летели транзитом из России на Филиппины. Она рассказала НСН по телефону, что её изолировали от мужа в полицейском участке. Сейчас она находится в суде и ждёт разбирательства своего дела. Любопытно, что по дороге в суд ростовчанку допросили на предмет пыток в полицейском участке: били ее или нет, есть ли синяки на теле и т.д. На все вопросы о пытках россиянка ответила отрицательно, но призналась НСН, что испугалась еще больше.

Генконсульство РФ отреагировало на инцидент спустя четыре часа после задержания. В сообщении говорится, что о произошедшем дипломаты узнали от супруга задержанной россиянки.

На данный момент известно, что Крылову задержали из-за событий двухлетней давности: в марте 2018 года в дорожной сумке у россиянки были обнаружены лекарства: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». Сутки ростовчане провели в полицейском участке. Лабораторные анализы показали полную невиновность россиян. Тогда добиться освобождения Крыловой удалось благодаря широкому освещению происшествия в СМИ и вмешательству российского МИДа. Турецкие полицейские в марте 2018 года принесли свои извинения и отпустили россиян.

По информации НСН, с тех пор Крылова и Кульгейко дважды были в Турции в качестве туристов, и вопросов к ним у местных правоохранителей не возникало. Возможно, новое скандальное задержание стало следствием ухудшения отношения турецких властей к россиянам на фоне охлаждения отношений между Москвой и Стамбулом после событий в сирийском Идлибе.

