Новые итоги расследования по крушению MH17 будут объявлены предстоящей весной
Новые итоги следствия по крушению рейса MH17 на востоке Украины будут объявлены весной 2023 года. Об этом, сославшись на официального представителя нидерландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк, сообщило агентство РИА Новости.
Пресс-секретарь пояснила, что следствие установит членов экипажа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» и процесс принятия решения о его развертывании.
Окружной суд Гааги постановил, что крушение, в результате которого погибли 298 человек, произошло вследствие запуска ракеты из ЗРК «Бук» в районе населенного пункта Первомайский. Гаагский суд заочно приговорил Леонида Харченко, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского к пожизненному лишению свободы.
Ранее в МИД России заявили, что в основе разбирательства Гаагским судом дела по МН17 лежал политический заказ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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