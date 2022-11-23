Новые итоги расследования по крушению MH17 будут объявлены предстоящей весной

Пресс-секретарь пояснила, что следствие установит членов экипажа зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» и процесс принятия решения о его развертывании.

Окружной суд Гааги постановил, что крушение, в результате которого погибли 298 человек, произошло вследствие запуска ракеты из ЗРК «Бук» в районе населенного пункта Первомайский. Гаагский суд заочно приговорил Леонида Харченко, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского к пожизненному лишению свободы.

Ранее в МИД России заявили, что в основе разбирательства Гаагским судом дела по МН17 лежал политический заказ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

